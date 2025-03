Russland hat die angebliche Militarisierung der arktischen Inselgruppe Spitzbergen durch Norwegen kritisiert. Obwohl vertraglich allein die friedliche Nutzung des Archipels erlaubt sei, «gerät Spitzbergen in immer grösserem Ausmass in den Orbit der militärisch-politischen Planungen Norwegens unter Einbeziehung der USA und der Nato», heisst es in einer Mitteilung des russischen Aussenministeriums. So seien auf Spitzbergen Objekte in Betrieb genommen worden, die neben zivilen auch militärische Aufgaben erfüllen könnten. Nähere Angaben dazu gab es nicht.