Motorradfahrer wird bei Selbstunfall schwer verletzt

Der 39-jährige Motorradfahrer fuhr, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte, von der Hardstrasse in Muttenz herkommend und beabsichtigte auf der Prattelerstrasse in Richtung Pratteln weiter zu fahren. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen habe der Motorradlenker kurz vor dem "kein Vortritt"-Signal die Herrschaft über sein Motorrad verloren und sei gestürzt.

Über die gesamte Fahrbahn schlitternd, kollidierte das Motorrad mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Spital gebracht. Ein Blutschnelltest auf Alkohol ergab einen Wert von 1,9 Promille.

(SDA)