Italo ist gemäss den Angaben einer der führenden privaten Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnbetreiber in Europa. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und befördert aktuell mit seiner Flotte von 51 Elektrozügen über 20 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die Beteiligung an Italo hat laut Mitteilung das Ziel, dass MSC nachhaltige Verkehrsträger für Passagiere und Fracht weiterzuentwickeln, heisst es in der Mitteilung.