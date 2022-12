Musk erklärte am Montag, man sei nun kurz davor, 100 aktive Starlinks im Iran zu haben. Im September hatte er angesichts der regierungskritischen Proteste in dem Land erklärt, dort Starlinks als Teil einer von den USA unterstützten Initiative zur Förderung der Internetfreiheit und des freien Informationsflusses aktivieren zu wollen. In diesem Jahr hatte Musk die Starlink-Dienste auch in der Ukraine aktiviert.