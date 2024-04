Elon Musk will neue Nutzer seiner Online-Plattform X in den ersten Monaten Geld bezahlen lassen, um Beiträge bei dem Twitter-Nachfolgedienst zu veröffentlichen. Das sei der einzige Weg, um die Aktivität automatisierter Bot-Accounts einzudämmen, schrieb Musk am Montag bei X. Es handele sich um einen «winzigen Betrag», betonte er, ohne eine Zahl zu nennen. Nach drei Monaten bei X sollen neue Nutzer kostenlos posten dürfen, fügte er hinzu.