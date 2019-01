Mutmasslicher Schütze von Korsika ist tot

Mehrere Menschen waren bei dem Vorfall am späten Mittwochnachmittag verletzt und ein Mensch getötet worden. Der Schütze hatte sich anschliessend in seinem Haus in der Hafenstadt Bastia im Nordosten von Korsika verschanzt, teilte die Präfektur mit.

Nach Angaben aus Polizeikreisen handelt es sich bei dem Schützen um einen vorbestraften Mann in den Sechzigern. Unter den Verletzten sei auch ein Polizist, teilte die Staatsanwaltschaft in Bastia mit.

Sicherheitskräfte waren vor Ort, die Motive des Täters waren zunächst unklar. Bandenkriminalität oder Terrorismus schlossen die Ermittler aber zunächst aus, hiess es aus Polizeikreisen.

(SDA)