Mutter nach Fünffachmord an Mann und Kindern in den USA in U-Haft

Gegen die 33-Jährige Mutter wird wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen ermittelt, wie die Polizei am späten Donnerstagabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Obwohl die Frau mit den Ermittlern kooperiere, sei ihr Motiv nach wie vor unklar.

Das Alter der getöteten Kinder gab die Polizei mit 2, 4, 7 und 10 Jahren an. Eine 9-jährige Schwester wird demnach mit schweren Stichverletzungen im Spital behandelt und schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Familienvater wurde 33 Jahre alt.

Am frühen Morgen hatte die Polizei einen Notruf entgegengenommen, der vermutlich von der Tatverdächtigen selbst abgesetzt worden war. Polizisten trafen die Mutter in dem Haus in Loganville knapp 50 Kilometer von Atlanta entfernt an, in dem sie auch die Leichen der fünf Opfer fanden.

"Das ist ein grausames Verbrechen, das wir in unserer Gemeinde niemals erwartet hätten", sagte Polizeisprecherin Michele Pihera am Tatort einem TV-Sender.

Wie ein Nachbar dem Fernsehsender sagte, war die Familie mit ihren Kindern erst vor wenigen Monaten in die Gegend gezogen. Die Tatverdächtige habe nach dem Tod ihres Vaters Verhaltensauffälligkeiten gezeigt.

(SDA)