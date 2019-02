Angehalten wurde der Mann anlässlich einer Verkehrskontrolle in Kleindöttingen AG. Der Automobilist aus der Region war sofort geständig, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Die Weiterfahrt wurde verhindert. Der Mann wurde an die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach zur Anzeige gebracht.

(SDA)