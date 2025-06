Zwei Wochen nach dem Anschlag griff Indiens Armee mehrere Ziele in Pakistan und dem pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir an. In der Folge kam es zu heftigen Gefechten im Grenzgebiet und zu gegenseitigen Angriffen aus der Luft. Am 10. Mai verkündeten beide Länder überraschend, die Waffen ruhen zu lassen. Beide Länder kontrollieren jeweils einen Teil Kaschmirs, beanspruchen aber das gesamte Gebiet für sich.