Der Triebwerksbauer MTU will wenige Tage nach Bekanntwerden von Mängeln an Triebwerken für Airbus-Jets nun doch an seinen Jahreszielen festhalten. So rechne der Vorstand weiter mit einem um Sondereffekte bereinigten Umsatz von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte etwas über 800 Millionen Euro liegen, während der freie Barmittelzufluss stabil auf Vorjahresniveau liegen dürfte.

13.09.2023 16:40