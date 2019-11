Nach Echo-Aus: Neuer Musikpreis IMA erstmals verliehen

Sting erhielt den Preis am Freitagabend unter grossem Publikumsjubel von Deutschrock-Legende Udo Lindenberg, der zuvor selbst für seine politische Haltung mit dem "Courage"-Preis geehrt worden war.

Erstmals nach dem Echo-Aus wurde wieder ein grosser Preis für Popmusik in Deutschland vergeben. Bei der IMA-Gala in der Verti Music Hall traten die britische Rock-Gitarristin Anna Calvi, die kanadische Sängerin Peaches, die US-Avantgarde-Musikerin Holly Herndon, die koreanische Popband The Rose, die Franzosen Christine and The Queens sowie der deutsche Hip-Hop-Star Max Herre mit seiner Frau Joy Denalane live auf. Auch Lindenberg und Sting sangen eigene Songs.

IMA-Auszeichnungen gingen auch an Calvi, Herndon, die Deutschrocker Rammstein, US-Rapperin Tierra Whack, Soulsängerin Lizzo, den Anti-Brexit-Aktivisten Slowthai und die erst 17-jährige US-Newcomerin Billie Eilish. Mehrere Künstler konnten die Preise in Berlin allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Durch die Gala führten Topmodel Toni Garrn und US-Showstar Billy Porter.

Der Echo-Preis war an Verkaufszahlen orientiert und nach dem Skandal um die als antisemitisch bewerteten Rap-Texte der Preisträger Farid Bang und Kollegah für 2019 abgeschafft worden. Der unter anderem vom Musikmagazin "Rolling Stone" ausgerichtete IMA will sich hingegen an künstlerischer Relevanz orientieren. So gab es bei der Premiere Kategorien wie "Commitment" für Engagement, "Future" für Innovation oder "Beginner" für Newcomer. Die Preisträger waren in einem zweistufigen Prozess von Gremien und prominenten Jurys aus Journalisten und renommierten Musikern ermittelt worden.

(SDA)