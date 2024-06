«Sie sorgen dafür, dass alle Reisewilligen sicher ihre Ferien antreten können», teilte der Schweizer Reise-Verband (SRV) am Freitag in einem Schreiben mit. «Alle Reisepakete von FTI bis und mit Abreise am 4. Juli 2024 können kostenlos annulliert werden.» Derzeit hätten die Reiseagenturen alle Hände voll zu tun, um die kurzfristigen FTI-Buchungen zu annullieren und entsprechende Alternativen zu offerieren und zu reservieren.