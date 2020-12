Nach Leichenfund: Thurgauer Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Am Samstagvormittag waren am Waldrand des "Sangehölzli" sterbliche Überreste einer unbekannten Person entdeckt worden. Bei der Untersuchung durch das Institut für Rechtsmedizin seien massive Verletzungen festgestellt worden, teilte die Thurgauer Polizei am Dienstag mit.

Aufgrund dieser Umstände und weiterer Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Die Identität der verstorbenen Person ist noch nicht geklärt.

Nun sollen die genauen Tatumstände genauer untersucht werden. Zuerst werden die Spuren vom Fundort weiter ausgewertet. Dazu nimmt die Polizei Hinweise von Zeugen entgegen und überprüft sie.

(SDA)