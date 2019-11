Nach Messerattacke in Den Haag Täter weiter flüchtig

Bei dem Angriff in einer belebten Einkaufsstrasse unweit des Regierungsviertels wurden am Freitagabend drei Minderjährige verletzt. Sie konnten das Spital aber nach wenigen Stunden wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte. Angaben zum genauen Alter der Opfer machte sie nicht.

Zu möglichen Hinweisen von Zeugen oder einem Tatmotiv äusserte sich die Polizei zunächst nicht. Nach einem unbestätigten Bericht der Zeitung "Algemeen Dagblad" sollen Ermittler in der Nähe des Tatorts ein grosses Messer gefunden haben.

Der Angriff in Den Haag ereignete sich wenige Stunden nachdem im Zentrum von London ein Mann zwei Menschen erstach, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Anders als in London gab es in Den Haag zunächst keinen Hinweis auf ein terroristisches Motiv. Allerdings werde in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei mit.

(SDA)