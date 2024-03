Die Handelskette Edeka will die Regale in Märkten in Berlin und Brandenburg trotz weiter unterbrochener Stromleitung zum Logistikzentrum Freienbrink möglichst bald wieder füllen. «Vereinzelt kann es weiter zu Verzögerungen in der Belieferung der Märkte kommen», teilte ein Unternehmenssprecher der Edeka Minden-Hannover Stiftung mit. «Eine ausreichende Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist in den Märkten aber sichergestellt.» Edeka rechnet wie Tesla damit, dass der Anschluss an das Stromnetz Ende nächster Woche wieder hergestellt ist.