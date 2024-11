Obwohl Trump die erforderliche Anzahl an Wahlleuten für seinen Einzug ins Weisse Haus bereits erreicht hat, ist auch die Auszählung im Präsidentschaftswahlkampf noch nicht in allen Bundesstaaten vollständig abgeschlossen. Unterdessen wird deutlicher, wie es mit dem Verfahren gegen Trump im Nachgang des Kapitolsturms am 6. Januar 2021 weitergeht. Und ein mutmassliches Mordkomplott gegen den designierten US-Präsidenten sorgt für Schlagzeilen.