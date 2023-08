Der überraschende Erfolg des politischen Aussenseiters Milei sorgten auch an den Finanzmärkten für Unruhe. An der New Yorker Börse gaben argentinische Staatsanleihen rund zwölf Prozent nach. Vor allem Unsicherheit über die ökonomischen Pläne des Wahlsiegers Milei befeuerten nach Einschätzung von Analysten die Unruhe an den Märkten.