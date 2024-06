Im Büromarkt sind die Mieten laut den Angaben im Jahresvergleich in Zürich, Bern und St.Gallen gestiegen, während sie in den Wirtschaftsräumen Basel und Genf rückläufig und in Lausanne konstant waren. Insgesamt sei derweil das Angebot von Büroflächen in den Agglomerationen zurückgegangen, besonders in den Regionen Zug und Baden-Brugg. In Luzern kam es hingegen zu einer Ausweitung.