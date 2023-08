Der Kunststoffkonzern Covestro macht nach einem schwachen ersten Halbjahr keine Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte. "Wir befinden uns nach wie vor in einem konjunkturell herausfordernden Umfeld", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Daher dürften die Resultate 2023 eher in der unteren Hälfte der bisherigen Spannen für den operativen Gewinn und den freien operativen Mittelzufluss liegen. Zu den Spekulationen über ein Übernahmeinteresse des staatlichen Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) wollte sich Konzernchef Markus Steilemann im Gespräch mit der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX nicht äussern.

01.08.2023 10:07