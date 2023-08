Die Geschäftsleitung sieht die grundsätzlichen Wachstumstrends bei Qiagen unterdessen intakt. "Unsere fünf Wachstumsfelder sind weiter gut unterwegs und wir sehen keinen Grund, unsere Mittelfristziele zu senken, erklärte Sackers. Der Konzern investiere derzeit vorrangig in seine Forschung und setzte auf vielversprechende Wachstumsbereiche wie die digitale PCR, eine biochemische Methode zur Sequenzierung von DNA-Sequenzen. Hier verspreche sich Qiagen mit der Zeit Umsatzbeiträge in dreistelliger Millionenhöhe. Schon jetzt sei das Unternehmen in diesem Segment die Nummer zwei am Markt.