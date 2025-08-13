Das Tote Meer liegt am tiefsten begehbaren Punkt der Erde - etwa 430 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Berg Sodom liegt am südwestlichen Ufer des Toten Meeres und wurde nach dem gleichnamigen biblischen Ort benannt.
Temperaturen von bis zu 50 Grad vorhergesagt
Viele Regionen Israels leiden derzeit unter extremer Hitze. Regelmässig geben die Gesundheitsbehörden Hitzewarnungen aus und raten den Menschen, möglichst nicht nach draussen zu gehen.
Am heutigen Mittwoch soll die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Laut Medienberichten werden für einige Inlandsregionen, darunter dem Jordantal, Höchsttemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius vorhergesagt./le/DP/mis
(AWP)