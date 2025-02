«Mit der Verarmungsinitiative wurde erneut versucht, der Mehrheit einen Lebensstil aufzuzwingen, der nur von einer Minderheit gewünscht wird», so die Allianz. Einmal mehr wären laut der Allianz der Mittelstand, sozial Benachteiligte, KMU und der Agrarsektor am stärksten betroffen gewesen. Doch die Bevölkerung habe an der Urne ein deutliches Signal gesendet.