Die Aktien von Nestlé sind am Donnerstag nach Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse so tief abgesackt wie zuletzt 2019. Die Neunmonatsumsatzzahlen sowie die tieferen Wachstums- und Margenvorgaben fürs Gesamtjahr kommen in Analystenkreisen nicht gut an, obwohl mit einem solchen Schritt eigentlich gerechnet wurde.