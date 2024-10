Die Aktien von Nestlé sind am Donnerstag nach einem schwachen Start in den Handel in die Gewinnzone geklettert. Nachdem zunächst schwächer als erwartet ausgefallene Neunmonatsergebnisse und die Senkung der Jahresziele den Kurs auf den tiefsten Stand seit 2019 gedrückt haben, stehen die Papiere nun klar im Plus. Schnäppchenjäger nutzen die Gunst der Stunde.