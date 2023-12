Es ist der Alptraum aller, die ihr Geld mit zu viel Fett und zu viel Zucker verdienen. Seit in den USA Millionen von fettleibigen und übergewichtigen Patienten und Patientinnen Wegovy und Ozempic nehmen und deshalb schneller satt sind und weniger ungesunde Nahrungsmittel wie Tiefkühlpizzen, Eis, Kekse und Schokolade essen, geht in der Nahrungsmittelindustrie die Angst um. Die Kurse von McDonald’s, Burger King, Coca-Cola oder Pepsi könnten leiden, so die Befürchtung, wenn Amerikaner und Amerikanerinnen weniger oft zu Fast Food und Süssgetränken greifen.