FnB würde damit von Nestlé Frankreich neben den Marken Naturnes, Babicao, Babivanille und P'tit auch die Produktionsstätte in Arches übernehmen, wie Nestlé am Freitag mitteilte. Der Verkauf könnte den Angaben zufolge schon in der ersten Hälft 2024 über die Bühne gehen.