In dem Schreiben vom vergangenen Oktober habe es geheissen, dass mehrfach eine Verunreinigung der Wasserquellen mit Fäkalbakterien festgestellt worden sei. Anfang Jahr hatte Nestlé einräumen müssen, bei einigen Quellen Behandlungen mit Ultraviolett und Aktivkohlefiltern angewendet zu haben. Dies ist aber verboten, wenn man das Wasser als «natürliches Mineralwasser» bezeichnen und so verkaufen will.