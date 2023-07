Doch obwohl Nestlé seine Preise ein weiteres Mal angehoben hat, seien die Erhöhungen "moderat und konservativ" gewesen, erklärte Firmenchef Mark Schneider an einer Telefonkonferenz. Das zeige sich an der Profitabilität, die in Europa trotz aller Massnahmen wie Preiserhöhungen gelitten habe, sagte er.