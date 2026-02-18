Nestlé hat Änderungen an den Verwaltungsratsprozessen beschlossen, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Zusätzliche Sitzungen etwa sollen das Engagement des Verwaltungsrats erhöhen und mit Anpassungen der Ausschussstrukturen und -verantwortlichkeiten wolle man die Kompetenzen der Mitglieder noch besser nutzen.