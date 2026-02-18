Nestlé hat Änderungen an den Verwaltungsratsprozessen beschlossen, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Zusätzliche Sitzungen etwa sollen das Engagement des Verwaltungsrats erhöhen und mit Anpassungen der Ausschussstrukturen und -verantwortlichkeiten wolle man die Kompetenzen der Mitglieder noch besser nutzen.
«Mit den heute angekündigten Anpassungen wollen wir das Engagement des Verwaltungsrats für den Erfolg des Unternehmens weiter fördern, die Aufsicht vertiefen und die Entscheidungsfindung stärken», liess sich der seit Oktober 2025 amtierende Verwaltungsratspräsident Pablo Isla in der Mitteilung zitieren.
Der bisherige Nachhaltigkeitsausschuss wird zum Wissenschafts-, Technologie- und Nachhaltigkeits-Ausschuss erweitert. Ein Präsidial- und Governance-Ausschuss wird aufgelöst; dessen Aufgaben gehen an einen neuen Audit- und Finanz-Ausschuss sowie an einen neu zusammengesetzten Nominations- und Governance-Ausschuss.
Breiterer Verwaltungsrat
Eine gute Corporate Governance sei ein zentraler Pfeiler für den langfristigen Erfolg von Nestlé, sagte Isla weiter. So sollen zudem künftig alle Verwaltungsräte in zwei Ausschüssen mitarbeiten, um die Aufsicht und Entscheidungsfindung zu stärken.
Und der Verwaltungsrat von Nestlé wird mit zwei Nominierungen auf 13 unabhängige Mitglieder anwachsen. Zur Wahl an der Generalversammlung vom 16. April stehen neben dem früherem Nationalbank-Präsidenten Thomas Jordan die P&G-Managerin Fama Francisco.
«Durch unsere Praxis, den Verwaltungsrat regelmässig zu erneuern, erweitern wir die Vielfalt an Perspektiven und Fachkenntnissen», hielt Nestlé-Präsident Isla dazu fest.
Nächster Job für Jordan
Thomas Jordan war von 2012 bis 2024 Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Der Schweizer Ökonom vertrat das Land in internationalen Finanzgremien wie IWF, BIZ und Financial Stability Board. Er sitzt bereits seit Frühling 2025 beim Versicherungskonzern Zurich im Verwaltungsrat.
Fama Francisco ist CEO des globalen P&G-Geschäfts mit Pflegeprodukten für Babys, Frauen und Familien. Die auf den Philippinen geborene US-Staatsbürgerin bekleidete seit 1989 verschiedene Führungsfunktionen bei P&G und wurde mehrfach in die «Fortune»-Liste der 50 einflussreichsten internationalen Managerinnen aufgenommen.
