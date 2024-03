Nestlé werde weiterhin in Ecuador präsent sein und Produkte in der Kategorien Kulinarisches, Kekse und Schokolade, Kaffee, Kindernahrung, Frühstückszerealien, Getränke in Pulverform, Tiernahrung und Produkte für ausser Haus anbieten, heisst es in der Mitteilung. Ausserdem halte man auch am 2018 übernommenen ecuadorianischen Unternehmen Terrafertil fest. Die Firma sei in ganz Lateinamerika mit einem pflanzlichen Portfolio gewachsen, wird der Chef von Nestlé Ecuador, Josué De la Maza, in der Mitteilung zitiert.