Das für die Industrie wichtige organische Wachstum, also das Wachstum aus eigener Kraft, lag bei 2,8 Prozent und übertraf damit die Erwartungen. Dank verschiedenen Sondereffekten stieg der Gewinn deutlich an, und zwar um 19 Prozent auf 5,8 Milliarden Franken, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.

(SDA)