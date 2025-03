Das Management der vom Mineralwasserskandal in Frankreich betroffenen Nestlé-Tochter Nestlé Waters ist am Mittwoch an einer Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss des französischen Senats in die Defensive gedrängt worden. In der Kritik steht nach wie vor der umstrittene Einsatz verbotener Filtersysteme im Wassergeschäft.