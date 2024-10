Nach dem tödlichen Drohnenangriff der Hisbollah auf einen israelischen Armeestützpunkt hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigt, die libanesische Miliz weiter hart zu bekämpfen. «Ich möchte klarstellen: Wir werden die Hisbollah weiter in allen Teilen des Libanons ohne Gnade bekämpfen - auch in Beirut», sagte Netanjahu nach einem Besuch des angegriffenen Stützpunkts nahe der Stadt Binjamina in einer Videobotschaft.