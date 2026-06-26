Zuvor hatte US-Aussenminister Marco Rubio mitgeteilt, der Libanon und Israel hätten sich im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern, sagte US-Aussenminister Marco Rubio in Washington. Die Schiiten-Miliz nahm an den Gesprächen nicht teil und lehnt sie ab.
Netanjahu sagte weiter, der Iran versuche, Israel mit Gewalt zu einem Rückzug aus dem Südlibanon zu zwingen. «Tatsächlich sagen Israel, der Libanon und die Vereinigten Staaten dem Iran: 'Ihr habt im Libanon keinerlei Rolle - weder Iran noch Hisbollah noch irgendein anderer Akteur.' Netanjahu fügte hinzu: »Dies ist auch ein schwerer Schlag für den Iran."/da/DP/stw
(AWP)