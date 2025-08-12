Eine Ausweitung des Krieges werde nur die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erhöhen und das Leben der Geiseln in der Gewalt der Hamas gefährden, sagte Bahbah im Gespräch mit der «Jerusalem Post». Er gilt als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. «Israel befindet sich in einer Situation, in der es nicht sein will», sagte Bahbah der Zeitung. «Die israelische Öffentlichkeit möchte nicht sehen, dass israelische Soldaten im Gazastreifen getötet werden. Und die Lage für die Palästinenser ist unhaltbar.»