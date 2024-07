Die Energieeffizienzkategorien werden seit dem 1. Januar 2023 auf Basis des Zielwerts der CO2-Emissionsvorschriften festgelegt. Da dieser Zielwert für neue Personenwagen per 1. Januar 2025 sinkt, wird auch die Einteilung in die Energieeffizienzkategorien «ambitionierter», wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Dienstag mitteilte. Nur noch die effizientesten Modelle würden in die Kategorie A eingeteilt.