Neue Runde der Syrien-Friedensverhandlungen in Genf begonnen

Zum Auftakt traf sich de Mistura mit einer Delegation der syrischen Regierung. Themen der Verhandlungen in Genf sind eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung, von der UNO kontrollierte Wahlen, sowie der Kampf gegen den Terrorismus in Syrien.

Die Delegation des oppositionellen Verhandlungskomitees teilte mit, ihre Erwartungen seien bescheiden. Für die Opposition sei es wichtig, die Gespräche in Genf weiterzuführen, während "Russland versucht, die Aufmerksamkeit auf Astana zu lenken", sagte ein Sprecher der Opposition.

Im kasachischen Astana finden parallel zu den Verhandlungen in Genf Diskussionen statt, die von Russland und dem Iran sowie der Türkei geleitet werden. Russland und der Iran unterstützen im Syrien-Krieg den syrischen Machthaber Baschar al-Assad.

Die vergangenen sechs Gesprächsrunden unter UNO-Vermittlung waren ohne substanzielle Fortschritte geblieben. Beim letzten viertägigen Treffen im Mai bestand die einzige spürbare Veränderung darin, dass parallel zu den sonstigen Verhandlungen eine Expertenrunde mit Beteiligung der UNO zu rechtlichen und verfassungsrechtlichen Regelungen beriet. Das soll auch dieses Mal der Fall sein.

Im Süden Syriens hält derweil eine Waffenruhe weitgehend an. Es gebe nur vereinzelt Verstösse gegen die Vereinbarung, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) am Montag. In der Region Daraa seien vier Raketen eingeschlagen, zudem habe es einen Schusswechsel zwischen Rebellen und Armee in dem Dorf Al-Naima gegeben. Opfer habe es nicht gegeben.

"Im Grossen und Ganzen ist es in den drei Provinzen ruhig", sagte SOHR-Leiter Rami Abdel Rahman. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Grossbritannien stützt sich auf ein Netz von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Die mit Hilfe von Vertretern der USA, Russlands und Jordaniens ausgehandelte Waffenruhe gilt für die südlichen Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida.

Im syrischen Bürgerkrieg wurden seit dem Frühjahr 2011 mehr als 320'000 Menschen getötet, mehr als die Hälfte der Bevölkerung musste fliehen. Grosse Teile des Landes liegen in Trümmern.

