Wo künstliche Intelligenz dem Menschen überlegen ist

Was kann künstliche Intelligenz (KI) leisten? Und wo wird sie den Menschen niemals schlagen?

Auf einen einfachen Nenner gebracht kombiniert künstliche Intelligenz dreierlei: massive Rechenleistung, cleveres Engineering von Menschenhand (!) und Sensoren. Dank der Verbindung dieser Elemente ist KI in diesen grundlegenden Aufgaben unschlagbar.

Mustererkennung

Eine faszinierende Stärke von KI ist die Erkennung von Mustern. Doch es gibt weitere Anwendungen, bei denen sich künstliche Intelligenz durchsetzen dürfte – etwa in der Diagnostik. KI wird jedoch den Arzt Ihres Vertrauens nie verdrängen. Denn sie trägt in erster Linie dazu bei, dass Ihr Arzt bessere Arbeit leisten kann, indem er die Beurteilung von Fakten an die KI delegiert. Mehrfachoptimierung

Mehrfachoptimierung – beispielsweise in der Logistik – ist eine der komplexesten Aufgaben, die sich Menschen stellen können: Welche Route und welcher Spediteur bieten die schnellste und günstigste Lieferung von Waren zu einem bestimmten Kunden? Das ist eine Frage der Mehrfachoptimierung – es geht darum, mehrere Ziele zu optimieren, die sich nicht leicht vereinbaren lassen. KI liefert die Antwort, und zwar schneller, als ein menschliches Hirn es könnte.

Die Grenzen künstlicher Intelligenz

Das grosse Potenzial von KI ist mitunter ein Grund, dass wir auch überlegen sollten, in welchen Bereichen KI die menschliche Intelligenz nicht ersetzen kann. Das autonome Fahren ist ein gutes Beispiel. In technologischer Hinsicht wurden die Möglichkeiten weit vorangetrieben, in rechtlicher dagegen nicht. Soll ein Auto bremsen, wenn ein Tier über die Strasse läuft, auch wenn es dadurch möglicherweise andere Lebewesen gefährdet? Soziale Normen und Ethik sind in diesem Fall massgeblich, beide liegen jedoch ausserhalb dessen, was KI leisten kann. Ausserdem verfügt KI weder über Empathie noch über emotionale Intelligenz.

Die Versprechen von KI nutzen

KI ist ein aufkommender Supertrend. Somit gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, in KI zu investieren. Es dürfte für hochvermögende Anlegerinnen und Anleger angebracht sein, umsichtig vorzugehen und über diversifizierte Portfolios in Wertschöpfungsketten mit bestimmten Themen zu investieren. Das heisst, zum Beispiel in die Digitalisierung im Gesundheitswesen, in der Bildung, der Robotik, der Fertigung oder der Infrastruktur. Anlagen in künstliche Intelligenz erfordern allerdings fundierte Kenntnisse und Professionalität. Es lohnt sich deshalb, die Stärken ausgewiesener Fachleute zu nutzen.