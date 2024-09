Vorlage in Vorbereitung

Der Bundesrat beabsichtigt mit Blick auf die Skepsis in der Bevölkerung, bei einer allfälligen risikobasierten Zulassung neuer Züchtungstechnologien behutsam vorzugehen. Er will sich am Verfahren in der EU orientieren, aber stärkere Kontrollmechanismen einbauen. Dazu kündigte er für den laufenden Sommer eine Vernehmlassung an.