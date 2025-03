Derweil setzt Medartis in Lateinamerika auf Diversifikation. Bislang war Medartis im Premium-Segment aktiv. Zusammen mit den vorgelegten Zahlen kündigte die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung (51 Prozent) an dem brasilianischen Unternehmen NeoOrtho an, das vor allem im sogenannten Value-Markt aktiv ist. «In Lateinamerika ist der Orthopädiemarkt in zwei Segmente aufgeteilt: Premium und Value, wobei Value-Produkte rund 70-80 Prozent vom Volumen ausmacht und in der Orthopädie etwa 30 bis 35 Prozent günstiger sind als die Premium-Angebote.»