Neuer US-Chef bei Nintendo hält Schlüssel zum Nintendo-Schloss

"Ich übergebe den Controller an Doug Bowser", sagte der bisherige Nintendo of America-Präsident und Chief Operating Officer Reggie Fils-Aimé in einer Videobotschaft auf Twitter. Bowser soll den Posten im April übernehmen.

Er sei eine leidenschaftliche und starke Führungspersönlichkeit, sagte Aimé. "Und ich frage Sie: Mit einem Namen wie Bowser, wer sollte besser den Schlüssel zum Nintendo-Schloss halten?", fügte Fils-Aimé hinzu. Bowser ist bisher Vertriebs- und Marketingchef bei Nintendo of America.

(SDA)