Die Schweiz und China hatten im September offiziell die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das 2014 unterzeichnete Freihandelsabkommen lanciert. Die Schweiz will insbesondere die Zollkonzessionen für die von ihr exportierten Produkte überprüfen. So werden beispielsweise immer noch Millionen an Zollgebühren für Schweizer Uhren ausgegeben, die nach China verschickt werden.