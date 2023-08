Der Wohnungsbau in Deutschland setzt seine Talfahrt ungebremst fort. Im Juli klagten 40 Prozent der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen über Auftragsmangel, nach 34,5 Prozent im Juni. "Es braut sich ein Sturm zusammen. Nach einem langjährigen Boom würgen die höheren Zinsen und die drastisch gestiegenen Baukosten das Neugeschäft förmlich ab", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, am Montag in München. Zugleich würden laufend Projekte storniert.

21.08.2023 10:59