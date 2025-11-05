Welche Renditeziele hat sich der Versicherer gesetzt?

Gemäss den Strategiezielen für die Jahre 2025 bis 2027 will das Versicherungsunternehmen weiterhin profitabel wachsen. Konkret soll der Gewinn je Aktie im Durchschnitt jährlich um über 9 Prozent ansteigen. Die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis (BOP) soll mindestens 23 Prozent betragen. 2024 lag die Rendite mit 24,7 Prozent allerdings bereits über dieser Vorgabe. Wie gut sich Zurich bezüglich der Ziele unterwegs sieht, darüber dürfte die Geschäftsleitung am Investorentag am 18. November informieren.