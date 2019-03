"Ich gebe bekannt, dass Neuseeland alle halbautomatischen Waffen nach militärischer Art verbieten wird. Wir werden auch alle Sturmgewehre verbannen", sagte Ardern am Donnerstag in Wellington. Zudem kündigte sie Übergangsmassnahmen bis zum Inkrafttreten der entsprechenden gesetzlichen Regelungen an.

Ein rechtsextremer Attentäter hatte am vergangenen Freitag in zwei Moscheen in Christchurch auf Gläubige geschossen und 50 Menschen getötet.

(SDA)