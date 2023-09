Angesichts astronomischer Mieten und akutem Wohnraummangel in New York will die US-Ostküstenmetropole künftig Beschränkungen für Kurzzeitvermieter durchsetzen. Die Massnahmen könnten dazu führen, dass Tausende von Angeboten auf Plattformen wie Airbnb , VRBO oder Booking.com entfernt werden. Das geplante Vorgehen der New Yorker Behörden gilt als ein Meilenstein im Streit zwischen Grossstädten, die nicht genug Wohnraum zur Verfügung stellen könnten, und Vermieter-Plattformen, die mit einer Flut von Angeboten auf Touristinnen und Touristen abzielen.

05.09.2023 15:25