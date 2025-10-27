«Ein Sieg hier in New York wird den Menschen in unserem ganzen Land und auf der ganzen Welt Hoffnung und Inspiration geben», sagte der Politikveteran Sanders. Auch Trump verfolge die Wahl genau, erklärte der 84-Jährige. Wenn die New Yorker jemanden wie Mamdani wählten, könne das im ganzen Land Schule machen. Und das sei dann nicht nur eine Bedrohung für die Trump-Regierung, sondern auch für jene «Oligarchen», die mit nahezu unbegrenzten Wahlkampfspenden unfairen Einfluss auf die Politik nähmen.