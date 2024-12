Start Phase-III-Studie 2025

«Wir haben mit dieser Vereinbarung viel Risiko aus unserem Unternehmen genommen», sagt Newron-CEO Stefan Weber im Gespräch mit AWP Finanznachrichten. So kann Newron dank der Abschlagszahlung die geplante Phase-III-Studie im ersten Halbjahr des kommenden Jahres starten, in der Evenamide zur der Behandlung von Patienten eingesetzt werden soll, die an sogenannter behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) leiden.