Dabei sei klar, dass alle Forderungen, welche die Eigenständigkeit der Schweiz in Bezug auf Exporte oder Sanktionen einschränken wollen, deutlich abzulehnen seien. Es gelte nun, das Abkommen mit den USA genau zu prüfen und die weiteren Schritte zu planen. Und es sei entscheidend, dass die weiteren Verhandlungen auf einer rechtsstaatlichen Basis stattfinden und nach den vorgeschriebenen Regeln ablaufen.