Noch in der vergangenen Woche hatte er in Brüssel dem EU-Plan mit einem Volumen von 800 Milliarden Euro zugestimmt, war dann aber von drei Koalitionsparteien zurückgepfiffen worden. In einem Krisengespräch haben sich Schoof und die Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsparteien auf einen Kompromiss geeinigt.